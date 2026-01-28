Protección Civil combate incendio en departamentos de Jardines de San Marcos

Publicidad - LB2 -

El siniestro movilizó unidades extintoras y cisternas; autoridades piden evitar la zona mientras continúan las labores de control.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos operativos de la Dirección General de Protección Civil atendieron este miércoles un incendio registrado en departamentos ubicados en la colonia Jardines de San Marcos, donde se desplegó un operativo para contener y mitigar el fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se reportan personas lesionadas, mientras que las acciones de emergencia se concentraron en asegurar el perímetro y reducir riesgos para los residentes y transeúntes de la zona.

En el sitio trabajan unidades especializadas, entre ellas máquina extintora, cisterna y vehículos operativos, con el objetivo de sofocar el incendio y evitar su propagación a inmuebles contiguos.

Las autoridades informaron que las labores de control continúan, debido a la naturaleza del siniestro y a la necesidad de verificar posibles puntos de reignición, así como daños estructurales en los departamentos afectados.

“Se exhorta a la ciudadanía a evitar el área y utilizar vías alternas, con el objetivo de no entorpecer los trabajos de emergencia y salvaguardar la integridad de las personas”.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a la información oficial que se emita conforme avance la atención del incidente, en tanto se restablecen las condiciones de seguridad en el sector.

