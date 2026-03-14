Promueve Marco Bonilla atractivos de Chihuahua capital durante festival turístico en Juárez

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El alcalde capitalino participó en el Festival de Turismo estatal para impulsar el Centro Histórico y destinos emblemáticos ante familias fronterizas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, participó en el Festival de Turismo organizado por el Gobierno del Estado en el complejo Pueblito Mexicano, donde promovió los principales atractivos turísticos de la ciudad de Chihuahua ante familias juarenses y visitantes.

Durante el evento, el Gobierno Municipal de Chihuahua instaló un stand informativo en coordinación con Cocentro Chihuahua, con el objetivo de difundir la oferta turística y cultural del Centro Histórico de la capital del estado.

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El espacio estuvo dedicado a destacar el Centro Histórico reconocido como Barrio Mágico, así como los sitios vinculados con episodios clave de la historia nacional, entre ellos el paso del presidente Benito Juárez por la ciudad y los acontecimientos relacionados con los orígenes de la Revolución Mexicana.

Bonilla subrayó que el turismo representa una actividad estratégica para el desarrollo económico, al generar empleos y oportunidades para las familias.

“El turismo también es desarrollo, es empleo, es identidad y es orgullo por lo nuestro”.

El presidente municipal también reconoció la relevancia económica y social de Ciudad Juárez como una de las principales fronteras del país, al tiempo que invitó a los habitantes de esta ciudad a visitar la capital del estado y conocer sus atractivos.

Entre los destinos mencionados se encuentran las Grutas de Nombre de Dios y las ex haciendas de El Sauz y del Torreón, sitios que forman parte de la oferta turística de la región centro de Chihuahua.

“Queremos que Chihuahua y Juárez sigan caminando más cerca, como ciudades hermanas”.

La participación del alcalde en el festival turístico forma parte de las estrategias de promoción del Gobierno Municipal de Chihuahua para fortalecer la actividad turística y la vinculación entre las distintas regiones del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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