Promueve IMM derechos de las mujeres a través de red MUCPAZ en CECyTECH 22

Instituto Municipal acompaña a jóvenes en procesos de organización y prevención de violencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) dio seguimiento a las actividades del grupo Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), integrado por alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH), plantel 22, como parte de su estrategia de prevención y promoción de derechos.

Durante las sesiones de trabajo se revisó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, impulsada por la Secretaría de las Mujeres, con el propósito de que las estudiantes cuenten con una herramienta que les permita reconocerse como sujetas de derechos y fortalecer su participación activa en el entorno escolar y comunitario.

La directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, señaló que la promoción del conocimiento de los derechos es clave para enfrentar contextos de desigualdad y violencia.

“Promover el reconocimiento de nuestros derechos contribuye a identificar desigualdades e interrumpir dinámicas de violencia”, expresó.

El acompañamiento brindado por el área de Prevención del Instituto busca incentivar procesos participativos entre las jóvenes, así como impulsar la creación de estrategias focalizadas para la prevención de la violencia desde los espacios educativos.

La red MUCPAZ forma parte de una política pública orientada a fortalecer el liderazgo juvenil y la construcción de entornos de paz, mediante la organización y acción colectiva de mujeres en planteles educativos.

