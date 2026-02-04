Promueve Gobierno del Estado alfabetización digital con curso de Inteligencia Artificial en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El taller “IA desde Cero” se impartirá en el Parque Central con enfoque práctico y accesible.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo y Vinculación Tecnológica del Estado (Icatech), lanzó una convocatoria para el curso “IA desde Cero: ¡Desbloquea el Poder de la Inteligencia Artificial!”, dirigido a la población juarense con el objetivo de fomentar la alfabetización digital y el uso responsable de esta tecnología.

La capacitación está diseñada para personas mayores de 18 años, sin importar si cuentan o no con experiencia previa, y busca acercar herramientas de inteligencia artificial aplicables a la vida cotidiana, académica y laboral, en un contexto donde persisten brechas de conocimiento digital en distintos grupos de edad.

De acuerdo con el Icatech, el programa se estructura en cuatro módulos, que van desde conceptos básicos y desmitificación de la inteligencia artificial, hasta sus fundamentos, formas de uso y aplicaciones prácticas, como organización personal, marketing y análisis de información.

El curso será impartido por Ana Laura Casas, asesora certificada en inteligencia artificial, quien guiará a las y los participantes en el uso de lenguaje sencillo, la formulación de prompts efectivos y el aprovechamiento de herramientas accesibles, orientadas a un aprendizaje práctico.

Para participar, se estableció un costo de recuperación de 395 pesos, y como único requisito se solicita llevar laptop o teléfono celular, con el fin de realizar ejercicios prácticos y explorar plataformas digitales relacionadas con la inteligencia artificial.

Se programaron dos fechas para la capacitación: el viernes 6 de febrero de 9:00 a 13:00 horas, y el martes 10 de febrero de 14:00 a 18:00 horas, ambas en el audiovisual del Parque Central Poniente, a un costado del Centro Comunitario del recinto.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información al teléfono (656) 611 54 61, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, para conocer detalles sobre el proceso de inscripción y cupo disponible.

