Promete Maru Campos acciones contra la violencia en mensaje por el 8M

La gobernadora de Chihuahua aseguró que su gobierno seguirá trabajando para garantizar justicia, protección de derechos y mayores oportunidades

Chihuahua, Chih. (ADN/Redacción).– La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, emitió un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que reconoció el trabajo cotidiano de las mujeres y se comprometió a fortalecer las acciones del gobierno estatal para combatir la violencia y ampliar las oportunidades para ellas.

A través de un video difundido este 8 de marzo, la mandataria estatal destacó el esfuerzo de las mujeres chihuahuenses en distintos ámbitos de la vida social, económica y familiar.

“Hoy quiero empezar reconociendo a las mujeres de Chihuahua, a las que todos los días se esfuerzan, sostienen, cuidan y trabajan, emprenden y siguen abriendo camino”, expresó.

Durante su mensaje, Campos Galván señaló que la conmemoración del 8M también representa un momento de reflexión y de exigencia de justicia frente a las violencias que muchas mujeres han enfrentado.

Indicó que numerosas mujeres han vivido obstáculos, indiferencia y situaciones de violencia que no debieron formar parte de su vida, experiencia que dijo comprender también desde su condición de mujer.

La gobernadora afirmó que desde la responsabilidad de encabezar el Gobierno del Estado de Chihuahua continuará impulsando acciones para atender estos problemas y garantizar la protección de los derechos de las mujeres.

“Desde la responsabilidad al frente del Gobierno del Estado, seguimos trabajando para responder con mayor firmeza, acompañar a las mujeres, actuar con decisión frente a la violencia, abrir más oportunidades y avanzar en la justicia y la protección de sus derechos”, señaló.

Asimismo, reconoció que aún existen retos importantes en materia de igualdad y seguridad, pero aseguró que su administración mantiene el compromiso de avanzar en estas áreas.

“Aún falta mucho por recorrer, pero quiero decirles con claridad que no están solas”.

El mensaje concluyó con una invitación directa a las mujeres del estado:

“Cuenten conmigo hoy y siempre”.

El posicionamiento se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer, fecha que recuerda la lucha histórica por los derechos de las mujeres y la búsqueda de igualdad, justicia y oportunidades.

