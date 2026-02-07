Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 7, 2026 | 12:41
InicioEstadoJuárez / El Paso

Prevé Protección Civil fin de semana templado y con baja probabilidad de lluvia en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Se esperan máximas de hasta 22 grados y descensos nocturnos; autoridades llaman a tomar precauciones por cambios de temperatura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil dio a conocer el pronóstico meteorológico para Ciudad Juárez, en el que se anticipan condiciones estables durante los próximos días, con temperaturas templadas durante el día y ambiente fresco por las noches.

Para este sábado 7 de febrero, se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados, con cielo parcialmente soleado y vientos de 5 a 24 kilómetros por hora, acompañados de rachas que podrían alcanzar hasta 30 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, con un rango estimado de 6 a 20 por ciento.

- Publicidad - HP1

Durante la noche del sábado, la temperatura descenderá hasta una mínima de 8 grados centígrados, con cielo mayormente nublado y condiciones de viento similares a las del día, con rachas de entre 25 y 30 kilómetros por hora, así como una ligera posibilidad de lluvia.

En el pronóstico extendido, para el domingo se prevé una temperatura máxima de 22 grados y mínima de 8 grados, con cielo mayormente soleado, vientos moderados y una probabilidad de precipitación de 1 a 15 por ciento.

Para el lunes, las condiciones se mantendrán similares, con una máxima de 21 grados y mínima de 8 grados, cielo mayormente despejado y vientos comparables a los días previos, aunque la probabilidad de lluvia podría incrementarse, con valores estimados entre 10 y 30 por ciento.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones por los cambios de temperatura, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando el ambiente será más frío.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Parral

Lozoya solicitará a SAT mantener subsidio a trabajadores de menores ingresos

En el Estado de Chihuahua cerca de 300 mil personas se han visto afectadas,...
Deportes

Entregan reconocimiento al Mérito Deportivo 2018

Participa Gobernador en sesión solemne del Congreso del Estado, organizador del evento que reconoce a deportistas, entrenadores, cronistas y jueces o árbitros...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.