Prevé Protección Civil fin de semana templado y con baja probabilidad de lluvia en Ciudad Juárez

Se esperan máximas de hasta 22 grados y descensos nocturnos; autoridades llaman a tomar precauciones por cambios de temperatura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil dio a conocer el pronóstico meteorológico para Ciudad Juárez, en el que se anticipan condiciones estables durante los próximos días, con temperaturas templadas durante el día y ambiente fresco por las noches.

Para este sábado 7 de febrero, se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados, con cielo parcialmente soleado y vientos de 5 a 24 kilómetros por hora, acompañados de rachas que podrían alcanzar hasta 30 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, con un rango estimado de 6 a 20 por ciento.

Durante la noche del sábado, la temperatura descenderá hasta una mínima de 8 grados centígrados, con cielo mayormente nublado y condiciones de viento similares a las del día, con rachas de entre 25 y 30 kilómetros por hora, así como una ligera posibilidad de lluvia.

En el pronóstico extendido, para el domingo se prevé una temperatura máxima de 22 grados y mínima de 8 grados, con cielo mayormente soleado, vientos moderados y una probabilidad de precipitación de 1 a 15 por ciento.

Para el lunes, las condiciones se mantendrán similares, con una máxima de 21 grados y mínima de 8 grados, cielo mayormente despejado y vientos comparables a los días previos, aunque la probabilidad de lluvia podría incrementarse, con valores estimados entre 10 y 30 por ciento.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones por los cambios de temperatura, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando el ambiente será más frío.

