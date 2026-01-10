Movil - LB1A -
    Prevalecen temperaturas extremas y riesgo de nieve en Chihuahua por frente frío 27

    POR Redacción ADN / Agencias
    La CEPC advierte heladas severas, fuertes vientos y probabilidad de aguanieve o nieve en la sierra y el centro-sur del estado.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Las bajas temperaturas continuarán en gran parte del estado de Chihuahua al menos durante los próximos dos días, debido a la permanencia de una masa de aire polar asociada al frente frío número 27, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

    De acuerdo con los registros más recientes, El Vergel, en el municipio de Balleza, alcanzó los -14.5 grados centígrados, la temperatura más baja reportada en la entidad. En tanto, localidades como San Juanito, en Bocoyna; Basaseachi, en Ocampo, y la cabecera municipal de Guachochi, registraron valores que oscilaron entre los -9 y -8 grados centígrados.

    Estas condiciones climáticas se originan por la interacción de la masa de aire polar con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con una vaguada y un canal de baja presión, lo que ha intensificado el ambiente invernal en amplias regiones del estado.

    Además del frío extremo, se prevén rachas de viento que podrían superar los 55 kilómetros por hora en municipios como Guachochi y Balleza, así como en zonas del noroeste, oeste y suroeste de Chihuahua, lo que incrementa la sensación térmica y el riesgo en carreteras.

    Para este domingo se espera un ambiente muy frío por la mañana y fresco por la tarde, con heladas en la Sierra Tarahumara, cielo de mayormente despejado a nublado y rachas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora en municipios como Ahumada, Janos y Guachochi. También se pronostican lluvias aisladas a dispersas en regiones del oeste, suroeste, centro, sur y sureste.

    Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, existe probabilidad de caída de aguanieve o nieve en municipios serranos y del centro-sur, entre ellos Madera, Temósachic, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Cuauhtémoc, Chihuahua, Meoqui, Delicias y Parral.

    La CEPC señaló que la masa de aire polar, junto con la segunda tormenta invernal de la temporada, mantendrá un ambiente muy frío por la mañana y de frío a fresco por la tarde, con cielo parcialmente nublado a nublado, así como lluvias de dispersas a moderadas en municipios como Ocampo, Guachochi, Balleza, Parral, San Francisco del Oro y Ojinaga, con persistencia del riesgo de nieve o aguanieve durante la noche del lunes y madrugada del martes.

    Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, revisar calefactores y asegurar una correcta ventilación para prevenir intoxicaciones. Asimismo, recomendó no utilizar anafres o braseros dentro de viviendas, resguardar mascotas y ganado, conducir con precaución ante la posible cristalización de carreteras y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

