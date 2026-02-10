Presentan primer camión eléctrico que operará en la ruta Juárez–Zaragoza

Publicidad - LB2 -

El proyecto prevé una flotilla de más de 400 unidades eléctricas a partir de julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno del Estado presentó en Ciudad Juárez el primer camión eléctrico que formará parte del nuevo sistema de transporte público, el cual iniciará operaciones formales en el mes de julio sobre la ruta Juárez–Zaragoza, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana, reducir el impacto ambiental y elevar la calidad del servicio.

Durante la presentación oficial, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, destacó que la incorporación de unidades eléctricas nuevas representa un cambio estructural para el transporte público de la ciudad, particularmente en zonas de alta demanda como el suroriente.

“La incorporación de más de 400 unidades eléctricas representa una de las mayores transformaciones al sistema de transporte público en la historia reciente de la ciudad”, señaló el funcionario estatal.

La unidad presentada es de la marca BYD y cuenta con capacidad para transportar hasta 88 personas, además de ser completamente eléctrica, silenciosa y con autonomía de hasta 400 kilómetros por carga. El camión incorpora accesibilidad universal para personas con discapacidad, lo que permitirá un servicio más incluyente y funcional.

Autoridades estatales indicaron que, tras su presentación, el vehículo realizará recorridos de exhibición en universidades de la ciudad, como parte del proceso previo a su integración formal al sistema de transporte público.

De acuerdo con el proyecto, los nuevos autobuses permitirán reducir los tiempos de espera, mejorar la experiencia del usuario y ofrecer viajes más cómodos, con menor vibración y ruido, atendiendo una de las principales demandas de quienes utilizan el transporte colectivo de manera cotidiana.

El director del proyecto, Jorge Ochoa, señaló que la estrategia del Gobierno del Estado es incorporar vehículos nuevos y de calidad, con el fin de dignificar el servicio y garantizar condiciones adecuadas para las y los usuarios del transporte público.

El plan contempla una inversión total de 8 mil 800 millones de pesos para la adquisición de más de 400 camiones eléctricos, además de la construcción de un centro de carga especializado, con una inversión inicial superior a 120 millones de pesos.

Las autoridades destacaron que esta inversión no solo modernizará el sistema de transporte en Ciudad Juárez, sino que también impulsará la economía local, mediante la generación de empleos directos e indirectos en las etapas de construcción, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura.

