Presentan libro sobre crianza consciente y vínculos familiares durante la FELIJU 2026

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La psicoterapeuta Lucía Barrios compartió reflexiones sobre maternidad, paternidad y desarrollo emocional en el Paseo Juan Gabriel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las actividades del Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez 2026 (FELIJU), se realizó la presentación del libro La familia que crees, creas, obra de la psicoterapeuta y escritora juarense Lucía Barrios Vázquez, enfocada en la crianza consciente y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

El encuentro se desarrolló en el Paseo Juan Gabriel y contó con la participación de Roberto Barraza Jordán, coordinador de Asesores del Gobierno Municipal, y de Ogla Liset Olivas, directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), quienes moderaron la conversación con la autora.

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Durante la presentación, Barrios Vázquez abordó los desafíos que enfrentan madres y padres en la formación de sus hijos, destacando la importancia de construir entornos familiares basados en el amor, la empatía y la conciencia emocional.

La autora señaló que la maternidad y la paternidad representan una de las responsabilidades más complejas de la vida, por lo que consideró fundamental recurrir a herramientas provenientes de la psicología, la investigación científica y la experiencia colectiva para fortalecer el desarrollo familiar.

“Ser padres representa una de las responsabilidades más complejas y trascendentes de la vida”.

La especialista explicó que cada persona construye su identidad a partir de experiencias familiares previas, pero también posee la capacidad de transformar esos aprendizajes para generar relaciones más saludables y respetuosas dentro de su propio núcleo familiar.

La obra plantea una reflexión sobre la responsabilidad de criar con conciencia, promoviendo la comunicación, el respeto y el afecto como elementos esenciales para fortalecer los vínculos familiares.

Lucía Barrios Vázquez cuenta con formación en Psicología, Terapia Breve y diversas especialidades relacionadas con terapia de pareja, perspectiva de género, liderazgo y psicología positiva. Además, dirige el Centro Familiar Psicológico A.C. (CEFAMPI) y forma parte del cuerpo docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Cada persona lleva consigo una historia como hija o hijo, pero también posee la capacidad de transformar esa herencia emocional”.

La presentación formó parte de la programación de la primera edición de la FELIJU, festival que del 10 al 14 de junio reúne a escritores, artistas, editoriales y promotores culturales en diversos espacios de la ciudad.

El evento ofrece actividades gratuitas como presentaciones de libros, talleres, conferencias, conciertos y encuentros especializados, con el propósito de fortalecer la vida cultural de Ciudad Juárez y ampliar el acceso de la comunidad a la literatura y las artes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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