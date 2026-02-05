Presenta SSPM resultados de Prevención Social durante enero en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Acciones de proximidad beneficiaron a miles de personas en escuelas, colonias y comercios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio a conocer los resultados obtenidos durante el mes de enero por la Dirección de Prevención Social, como parte de las estrategias de proximidad, atención comunitaria y prevención del delito implementadas en distintos sectores de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el informe, el Grupo 16 realizó 742 visitas a planteles educativos, donde se brindó atención directa a 2 mil 743 alumnas y alumnos, además de efectuar 731 recorridos de vigilancia, con el objetivo de fortalecer la presencia preventiva en entornos escolares.

- Publicidad - HP1

En el rubro de Policía Comunitaria, se reportaron 96 visitas a colonias, que beneficiaron a 2 mil 535 personas, así como 292 visitas a vocales ciudadanos de seguridad pública, acciones orientadas a reforzar la comunicación y la coordinación entre la corporación y la comunidad.

Por su parte, la Policía de Proximidad llevó a cabo 23 visitas a empresas y centros comerciales, beneficiando a 300 personas, con el propósito de fortalecer la prevención del delito, la atención directa y la confianza ciudadana en espacios de alta actividad económica.

Asimismo, la SSPM informó que, a través del Departamento de Trabajo Social, se otorgaron 293 atenciones psicológicas gratuitas, como parte de una estrategia de atención integral y bienestar emocional dirigida a la población.

La corporación señaló que estos resultados reflejan el enfoque preventivo y comunitario de la estrategia de seguridad municipal, al priorizar el contacto directo con la ciudadanía y la intervención temprana en entornos escolares, vecinales y laborales.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención social, con el objetivo de construir entornos más seguros y cercanos para las familias juarenses.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.