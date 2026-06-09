Presenta Justicia Cívica resultados de atención a más de 60 mil personas ante regidores

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El informe abarca actividades realizadas entre enero de 2025 y mayo de 2026 en juzgados, mediación y programas itinerantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública recibieron un informe del Sistema de Justicia Cívica sobre las acciones desarrolladas entre enero de 2025 y mayo de 2026, periodo en el que la dependencia brindó atención a más de 60 mil personas mediante diversos programas y servicios.

La comparecencia fue encabezada por el director del Sistema de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza, ante la coordinadora de la comisión, Mireya Porras Armendáriz, así como los regidores José Eduardo Valenzuela y María Dolores Adame Alvarado.

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Durante la exposición, el funcionario detalló los resultados obtenidos en los Juzgados Cívicos, Juzgados Itinerantes, el Área de Mediación y otros servicios especializados, enfocados en la atención de conflictos comunitarios y faltas administrativas.

Uno de los principales indicadores corresponde al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CEMISA), donde fueron atendidas 2 mil 387 personas relacionadas con casos de conducción en estado de ebriedad.

Asimismo, en las estaciones de policía Centro y Riberas se brindó atención a 5 mil 171 ciudadanos por la comisión de faltas administrativas.

En materia de vialidad, el Sistema de Justicia Cívica reportó la atención de 13 mil 8 personas mediante audiencias o procedimientos directos relacionados con infracciones de tránsito.

El informe también destaca la labor del Área de Mediación, donde 2 mil 58 personas recibieron apoyo para la resolución de conflictos vecinales mediante mecanismos de diálogo y conciliación.

Por otra parte, 2 mil 811 infractores fueron canalizados a distintas dependencias municipales para recibir atención complementaria a través del Área de Canalización y Seguimiento, como parte de los esquemas de reintegración y prevención.

El programa de Justicia Cívica Itinerante concentró el mayor volumen de atención, con 34 mil 597 usuarios atendidos hasta mayo de 2026, principalmente mediante actividades desarrolladas en instituciones educativas y diversos espacios comunitarios de la ciudad.

Los regidores conocieron los alcances de las distintas áreas operativas de la dependencia, cuya función está orientada a la prevención de conflictos, la promoción de la convivencia social y la atención de conductas consideradas faltas administrativas dentro del ámbito municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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