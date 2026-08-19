Presenta JMAS inversión de 1,200 millones de pesos para infraestructura hidráulica en Juárez

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La dependencia contempla 32 proyectos de agua potable, agua tratada, drenaje sanitario y saneamiento durante este año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez presentó ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción un paquete de obras hidráulicas para la ciudad, con una inversión estimada en 1,200 millones de pesos durante este año.

El director ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes Arroyo, informó que el programa contempla 32 proyectos de infraestructura, enfocados en agua potable, agua tratada, drenaje sanitario y saneamiento. De ese total, 14 se encuentran actualmente en proceso de licitación.

“La gobernadora Maru Campos está presente en Juárez a través de las obras. Prueba de ello es que, durante su administración, se han invertido 5 mil millones de pesos en infraestructura de agua y drenaje para la ciudad”, expresó Paredes Arroyo.

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De acuerdo con la presentación realizada ante los constructores, el paquete incluye 12 proyectos de agua potable, ocho de agua tratada, 11 de drenaje sanitario y uno de saneamiento, con los que la dependencia busca fortalecer la red de servicios básicos en distintos sectores de la ciudad.

El director de Proyectos de la JMAS, Manuel Herrera, explicó que entre las obras en proceso se encuentra la infraestructura para el Centro de Atención “Las Maracas”, ubicado en la zona de Los Kilómetros, donde se contempla la construcción de un tanque con capacidad de 5 mil metros cúbicos.

También se encuentra en etapa de licitación la siguiente fase del colector Norzagaray, en el tramo comprendido entre la avenida Francisco Villa y la calle Moctezuma, una obra considerada dentro de los proyectos estratégicos de drenaje sanitario.

“Estas obras se realizan con recursos propios y sin incrementar las tarifas de agua para la ciudadanía. Hemos trabajado mediante reajustes y con creatividad financiera porque Juárez necesita más infraestructura”, señaló el titular de la JMAS.

Como parte del programa de inversión, la dependencia prevé además la apertura de 13 frentes de trabajo para rehabilitación de vialidades, con una bolsa de 200 millones de pesos. Las acciones de bacheo se concentrarán en zonas donde cuadrillas de la JMAS han intervenido previamente para reparar fugas de agua potable o daños en la red de drenaje.

Paredes Arroyo también planteó ante integrantes de la CMIC el compromiso de revisar y mejorar los procesos administrativos de la Junta, con el objetivo de simplificar trámites para el sector de la construcción y facilitar su participación en los proyectos de infraestructura hidráulica de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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