Presenta IPACULT resultados de su programa cultural ante comisión edilicia

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Más de 46 mil personas participaron en actividades artísticas y culturales organizadas durante 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) presentó ante la Comisión Edilicia de Cultura un informe de actividades correspondiente al presente año, en el que destacó la realización de 103 eventos culturales y una asistencia acumulada de más de 46 mil personas.

Durante la sesión encabezada por la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, la directora del instituto, Ogla Liset Olivas, expuso los principales resultados obtenidos a través de actividades artísticas, educativas y de promoción cultural desarrolladas en distintos espacios de la ciudad.

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De acuerdo con el informe, un total de 46 mil 189 personas participaron de manera presencial en las acciones impulsadas por el organismo durante 2026, consolidando la oferta cultural dirigida a diversos sectores de la población.

Entre las actividades más destacadas se encuentran 35 eventos realizados en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, espacio que se mantiene como uno de los principales recintos para la difusión de expresiones artísticas y culturales en la ciudad.

La funcionaria también informó sobre la entrega de 56 credenciales a artistas urbanos que forman parte del corredor cultural de la avenida 16 de Septiembre, medida orientada a fortalecer la organización y profesionalización de este espacio de expresión artística.

“Estas actividades han permitido ampliar y diversificar la oferta cultural para las familias juarenses, acercando distintas expresiones artísticas a diversos sectores de la comunidad”.

Dentro del balance anual se incluyeron eventos como el Festival Cultural Cabalgando por Samalayuca, el Festival Internacional de Drama Español Siglo de Oro, el Cuarto Encuentro de las Grandes Voces de la Canción Ranchera, la conmemoración de La Toma de Ciudad Juárez y el Primer Encuentro Danzonero.

Durante la sesión también se presentó el informe del Programa Cultural 2026, que incluyó métricas de asistencia, alcance y beneficiarios de las actividades desarrolladas por el instituto.

Las regidoras Martha Patricia Mendoza Rodríguez, Luz Clara Cristo Sosa y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa reconocieron el trabajo realizado por el IPACULT y destacaron el impacto de sus programas en la promoción de la cultura y la participación ciudadana.

“La directora del instituto reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan el acceso a la cultura y promuevan la participación ciudadana mediante una oferta artística incluyente y de calidad”.

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