Presenta IPACULT convocatoria para el 44 Festival de Teatro de la Ciudad

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Invitan a compañías y creadores teatrales de Juárez a participar; el festival se realizará del 28 de julio al 2 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal 2024-2027 y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez presentaron la convocatoria para participar en la edición número 44 del Festival de Teatro de la Ciudad.

El encuentro escénico, considerado uno de los más relevantes de la frontera, busca impulsar la creación, difusión y fortalecimiento de las artes escénicas locales, así como abrir espacios para compañías, colectivos y creadores teatrales con trayectoria en el municipio.

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Durante la presentación participaron la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, y la directora de Desarrollo Cultural del instituto, Jazmín Gallegos, quienes destacaron la importancia de mantener activo este tipo de plataformas culturales.

“La recepción de propuestas permanecerá abierta hasta el 26 de junio de 2026 a las 3:00 de la tarde”.

Los proyectos seleccionados serán dados a conocer el 30 de junio, mientras que el sorteo de fechas de presentación se llevará a cabo el 3 de julio.

El festival se realizará del 28 de julio al 2 de agosto de 2026 en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, donde se presentarán seis montajes seleccionados por la convocatoria.

Cada agrupación participante recibirá un estímulo económico de 18 mil pesos, además del ingreso correspondiente por taquilla, como parte del apoyo institucional al trabajo escénico local.

Con esta convocatoria, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, busca fortalecer el teatro como una herramienta de expresión artística, formación cultural y participación comunitaria en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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