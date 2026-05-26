Llevan servicios municipales a vecinos de Urbivilla del Cedro etapa IV

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Dependencias municipales brindan atención gratuita previo a la Cruzada por Juárez del próximo 30 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Empleados de distintas dependencias del Gobierno Municipal comenzaron a ofrecer servicios gratuitos a habitantes de Urbivilla del Cedro etapa IV, como parte de las actividades previas a la Cruzada por Juárez que se realizará este sábado 30 de mayo en la colonia Senderos de San Isidro.

La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que las actividades se desarrollan de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la Escuela Primaria Educar para la Libertad, ubicada sobre la calle Monte Blanco.

“Todos los servicios son gratuitos”.

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Durante las jornadas participan personal de Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y otras dependencias municipales que atenderán diversas necesidades de la comunidad.

Este martes se reciben reportes relacionados con alumbrado público, además de brindar asesoría para trámites en las áreas de Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico.

Para el miércoles 27 de mayo está programada la participación de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, así como módulos de asesoría legal, servicios para la mujer e información de Regulación Comercial.

El jueves acudirán elementos de Protección Civil y se proporcionará orientación sobre predios y diversos trámites municipales, mientras que el viernes 29 se llevará a cabo el programa de destilichadero y se instalarán unidades médicas.

La funcionaria señaló que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con el Gobierno Federal y que la Cruzada por Juárez contempla beneficiar también a vecinos de las colonias Finca Bonita, Cerrada de la Providencia, Sauzal, Cerrada del Parque I, II y III, además de sectores aledaños.

El sábado 30 de mayo se realizará la jornada “Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en Senderos de San Isidro.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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