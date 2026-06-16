Presenta Instituto de la Juventud resultados del evento Lucha 656

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La actividad atendió a más de 400 jóvenes en la colonia Revolución Mexicana con información sobre programas municipales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ) presentó ante la Comisión Edilicia de la Juventud los resultados del evento Lucha 656, realizado para acercar programas y apoyos del Gobierno Municipal a jóvenes de la colonia Revolución Mexicana y sectores aledaños.

Durante el encuentro con la regidora Luz Clara Cristo Sosa, coordinadora de la comisión, el director del IMJJ, Luis Osvaldo Rivas García, informó que la actividad se llevó a cabo el pasado 23 de mayo y combinó un espectáculo deportivo con la difusión de beneficios institucionales.

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El evento contó con la participación de la Comisión de Lucha Libre de Ciudad Juárez, a través de la Promotora JWL, con la presencia de más de 20 gladiadores locales en peleas de exhibición.

Rivas García explicó que el objetivo fue llevar los programas municipales directamente a territorio, conforme a la instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, para facilitar el acceso de las y los jóvenes a trámites y apoyos.

Durante la jornada se promovieron becas educativas, entrega de computadoras portátiles y otros beneficios dirigidos a la juventud, especialmente para quienes no pueden acudir entre semana a las oficinas del Instituto.

El director del IMJJ destacó que atendieron a poco más de 400 jóvenes, quienes mostraron especial interés en las becas para estudios universitarios.

Las solicitudes recibidas durante el evento se encuentran en proceso de evaluación, por lo que el Instituto pidió a las personas interesadas dar seguimiento a las convocatorias y programas disponibles a través de sus canales oficiales.

El IMJJ reiteró que continuará con actividades orientadas a acercar oportunidades educativas, tecnológicas y de desarrollo a jóvenes de distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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