Presenta IMM exposición “Mujeres: otra forma de crear” en Ciudad Juárez

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La muestra reúne diversas expresiones artísticas que reflejan lucha, sororidad y acompañamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) inauguró la exposición “Mujeres: otra forma de crear”, una muestra artística que busca visibilizar el papel de las redes de apoyo entre mujeres a través del arte.

La exhibición integra piezas de pintura, bordado, barro y cerámica, entre otras técnicas, que representan experiencias de resistencia, fortaleza y procesos colectivos de acompañamiento, como parte de una narrativa centrada en la sororidad.

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La directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, destacó que el arte ha sido históricamente un vehículo para el cambio social y subrayó el valor de esta exposición como espacio de expresión colectiva.

“El arte ha sido, históricamente, una herramienta de transformación social”

Las obras fueron realizadas por Zara Adriana Hernández Ontiveros, Diana Guadalupe Mejía Ayala, Rosa Ángela Belmont Lozano, Guadalupe Santiago Quijada, Patricia Ivonne López Mata, Adriana Ontiveros López y Marina Flores Solís.

La muestra estará disponible al público hasta el 29 de abril en la sala Mujeres que Luchan, ubicada en la Unidad Centro del IMM, en la zona centro de la ciudad, con acceso gratuito en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Con esta exposición, el IMM busca generar espacios de reflexión y reconocimiento sobre el papel de las mujeres en la construcción de redes de apoyo y expresión artística en Ciudad Juárez.

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