Presenta Gobierno de Chihuahua descuentos en la Revalidación Vehicular 2026 en Ciudad Juárez

El programa contempla tarifas preferenciales de febrero a abril y facilidades de pago para contribuyentes con adeudos mayores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua presentó en Ciudad Juárez la campaña de Revalidación Vehicular 2026, que contempla descuentos escalonados durante los meses de febrero, marzo y abril, como parte de la estrategia para incentivar el cumplimiento de esta obligación fiscal.

La Secretaría de Hacienda estatal informó que el programa mantiene el mismo número de Unidades de Medida y Actualización (UMA) que el año anterior, con un valor de 117.31 pesos, lo que permite evitar incrementos adicionales en el costo base del trámite. La revalidación incluye la tarjeta de circulación, la aportación a la Cruz Roja y el Impuesto Universitario.

El titular de la dependencia, José de Jesús Granillo, explicó que esta política se ha aplicado de manera constante durante la actual administración con el objetivo de apoyar la economía de las familias chihuahuenses.

“Este programa busca facilitar el cumplimiento de la revalidación vehicular y brindar mayores facilidades a las y los contribuyentes, manteniendo estabilidad en los costos”, señaló el funcionario.

En febrero, los costos van desde 2 mil 325 pesos para vehículos modelo 2021 a 2027, hasta mil 507 pesos para unidades modelo 1995 y anteriores, aplicando tarifas diferenciadas según el año del automóvil. Durante marzo, los montos se incrementan de forma moderada, con precios que oscilan entre 2 mil 427 y mil 558 pesos, mientras que en abril la revalidación alcanza costos de 2 mil 529 a mil 609 pesos, dependiendo del modelo.

Las autoridades estatales recordaron que el pago puede realizarse en cualquiera de los ocho módulos de Recaudación de Rentas en Ciudad Juárez, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas, además de diversas opciones digitales y alternativas.

Entre los mecanismos disponibles se encuentran el pago vía WhatsApp al número (614) 372 17 00, los quioscos de pago y la plataforma ipagos.gob.mx, donde se puede generar la referencia para cubrir el monto en bancos, tiendas de autoservicio u Oxxo, utilizando el número de placa del vehículo.

La Secretaría de Hacienda también destacó que las personas con adeudos acumulados que superen los 10 mil pesos, al sumar la revalidación 2026, pueden acceder a convenios de pago, cubriendo inicialmente el 20 por ciento del total y liquidando el resto en hasta 12 mensualidades.

Finalmente, se mantiene vigente el programa de baja preventiva de placas, con un costo de 500 pesos, dirigido a vehículos que hayan sido vendidos sin cambio de propietario o que ya no se encuentren en circulación, como medida para evitar responsabilidades fiscales futuras.

