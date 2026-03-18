Presenta Estado diagnóstico educativo para alinear formación con industria en Juárez

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Estudio identifica brechas entre habilidades académicas y necesidades del sector productivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado presentó en Ciudad Juárez el Diagnóstico de Pertinencia Educativa de Chihuahua, un estudio que analiza la relación entre la formación académica y las necesidades del sector productivo en distintas regiones de la entidad.

El proyecto fue desarrollado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico en conjunto con el Instituto de Innovación y Competitividad y el Tecnológico de Monterrey, tras un proceso de investigación de más de 18 meses.

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De acuerdo con autoridades, el diagnóstico busca identificar las brechas entre las habilidades que demanda la industria y las que actualmente ofrece el sistema educativo, con el fin de fortalecer la formación técnica y profesional.

“El objetivo es alinear la educación con las necesidades reales del entorno productivo”, se destacó durante la presentación.

El estudio incluyó análisis en regiones como Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Parral, Cuauhtémoc, Camargo y Nuevo Casas Grandes, cada una con características económicas particulares.

Entre los hallazgos, se subraya la necesidad de actualizar los planes de estudio conforme a las demandas del mercado laboral, priorizando la calidad educativa y reduciendo las brechas de aprendizaje entre regiones.

Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los sectores educativo, empresarial y gubernamental mediante políticas públicas que respondan a las condiciones específicas de cada zona.

Otro de los puntos relevantes es el impulso al dominio del idioma inglés, considerado una herramienta clave para mejorar la competitividad de los profesionistas en sectores vinculados a la industria global.

El diagnóstico plantea que la articulación entre educación e industria es fundamental para impulsar el desarrollo económico y mejorar las oportunidades laborales en el estado de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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