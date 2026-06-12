Presenta Eduardo Nivón en la FELIJU 2026 su libro sobre políticas culturales

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El académico expuso una reflexión sobre cultura, Estado, derechos y ciudadanía durante el festival realizado en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El investigador y académico Eduardo Nivón presentó su libro Cuando la cultura es objeto de políticas como parte del programa del Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez 2026 (FELIJU), en el foro Casa Martino, ubicado a un costado del Paseo Juan Gabriel.

Durante la presentación, el autor abordó los principales planteamientos de la obra, centrada en los significados que adquiere la cultura cuando es intervenida por el Estado y convertida en objeto de políticas públicas.

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El libro plantea una revisión crítica sobre la institucionalización cultural durante el siglo XX y los debates contemporáneos relacionados con pluralismo, diversidad cultural y democratización en América Latina.

A partir de una base teórica, Nivón analiza los marcos conceptuales que han orientado la acción pública en materia cultural, así como las tensiones entre universalismo y relativismo en el diseño de políticas culturales.

La publicación también examina nociones como gubernamentalidad, derechos culturales y ciudadanía, con el propósito de repensar la cultura como un espacio central en la construcción de sentidos colectivos y en la vida democrática.

La obra está dirigida a investigadores, estudiantes, gestores culturales y tomadores de decisiones interesados en el análisis de la cultura como componente estratégico de las políticas públicas.

Eduardo Nivón ingresó a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 1979 y desde 1981 se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Antropología. Actualmente coordina la Especialización en Políticas Culturales y Gestión Cultural y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III.

Su trabajo académico se ha enfocado en temas de cultura urbana, movimientos sociales y políticas culturales, áreas desde las que ha desarrollado investigaciones sobre la relación entre cultura, sociedad y acción pública.

La presentación formó parte de la primera edición de la FELIJU, encuentro organizado por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez A.C.

El festival se desarrolla del 10 al 14 de junio con una agenda gratuita integrada por presentaciones de libros, conferencias, talleres, lecturas, homenajes, conciertos y encuentros especializados en distintos espacios culturales de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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