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Aplicó Salud más de mil vacunas antirrábicas a perros y gatos en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La jornada de inmunización se realizó en cuatro puntos de la ciudad para prevenir la rabia en mascotas y reducir riesgos para la población.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Distrito de Salud II Juárez, de la Secretaría de Salud del Estado, aplicó mil 76 vacunas antirrábicas a perros y gatos durante una jornada realizada en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Las dosis fueron administradas en la Escuela Primaria Juan de la Barrera, Tienda y Farmacia 16, el monumento Los Arcos y el Parque Hidalgo, donde propietarios de mascotas acudieron para proteger a sus animales de compañía contra la rabia.

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La campaña forma parte de las acciones preventivas para reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad, especialmente durante la temporada de calor.

“El riesgo de transmisión de la rabia aumenta durante la temporada de calor, por lo que la vacunación es fundamental para proteger tanto a los animales de compañía como a las familias”.

La coordinadora de la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos, Janet Moncada, destacó la importancia de mantener al día el esquema de vacunación de perros y gatos como una medida de protección para la salud pública.

La Secretaría de Salud invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las próximas jornadas de vacunación antirrábica, las cuales se extenderán a otros sectores de Ciudad Juárez con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva entre las mascotas.

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