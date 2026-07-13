Invita Estado a concierto gratuito de la Juan Valdez Big Band en Ciudad Juárez

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La presentación se realizará el 25 de julio en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte como parte del programa Música al Aire Libre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Subsecretaría de Cultura en la Zona Norte invitó a la ciudadanía a asistir al concierto gratuito que ofrecerá la Juan Valdez Big Band el próximo 25 de julio, a las 19:00 horas, en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte, como parte del programa Música al Aire Libre.

La agrupación está integrada por 15 jóvenes músicos juarenses con formación profesional y presentará un repertorio de jazz, swing y otros géneros, inspirado en la tradición de las grandes orquestas que durante décadas formaron parte de la identidad musical de Ciudad Juárez.

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La Juan Valdez Big Band busca preservar y difundir el legado de las orquestas que distinguieron a la frontera desde la década de 1930, cuando la ciudad se consolidó como un importante escenario para agrupaciones nacionales e internacionales.

“Invitamos a las familias juarenses a disfrutar de una noche de música en vivo en uno de los principales recintos culturales de la ciudad”.

La subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Brenda Rodríguez, reiteró la invitación para que las familias acudan al concierto y disfruten de una actividad cultural gratuita.

Con el programa Música al Aire Libre, el Gobierno del Estado busca promover el acceso gratuito a las artes, fortalecer la oferta cultural y generar espacios de convivencia para la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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