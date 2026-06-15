Presenta Coordinación de Resiliencia avances de proyectos ante regidoras

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Destacan acciones en infraestructura, espacios públicos, seguridad para mujeres y atención a zonas vulnerables de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia del Gobierno Municipal presentó ante la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal un informe sobre los proyectos, avances y resultados alcanzados durante su gestión, enfocados en mejorar la calidad de vida de la población juarense.

Durante la reunión, la titular de la dependencia, Yesenia Arlet Hidalgo González, expuso a las regidoras Gloria Mirazo de la Rosa, Sandra Marbel Valenzuela Martínez y Sandra García Ramos las principales acciones desarrolladas en coordinación con distintas áreas de la administración municipal.

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La funcionaria explicó que el objetivo de la Coordinación de Resiliencia es contribuir a la construcción de una ciudad más humana, equitativa, accesible y preparada para enfrentar los desafíos urbanos mediante un trabajo transversal con diversas dependencias.

Entre las acciones destacadas se encuentran proyectos desarrollados junto a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales relacionados con alumbrado público, parques y jardines, así como estrategias implementadas con la Dirección General de Desarrollo Social para atender sectores que presentan rezagos en infraestructura básica.

Hidalgo González señaló que una de las zonas atendidas corresponde al área de los Kilómetros, donde se han impulsado apoyos relacionados con el suministro de agua y otras necesidades prioritarias para la comunidad.

“Con el Instituto Municipal de las Mujeres trabajamos temas relacionados con el derecho de las mujeres a una ciudad segura, impulsando acciones para que puedan transitar por espacios públicos en mejores condiciones”, explicó la coordinadora.

También destacó la colaboración con la Dirección General de Obras Públicas para promover infraestructura y mobiliario urbano con enfoque incluyente, considerando las necesidades de niñas, niños, personas con discapacidad y otros grupos de la población.

Como parte de esta visión, la dependencia impulsa criterios de accesibilidad y seguridad en el diseño de parques, áreas recreativas y espacios públicos, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para todas las personas usuarias.

La coordinadora informó además que la dependencia da seguimiento a programas estratégicos que no forman parte de su Programa Operativo Anual, entre ellos la iniciativa Juárez Limpio, con el fin de evaluar su impacto y beneficios para la comunidad.

Las acciones de resiliencia buscan fortalecer la capacidad de la ciudad para enfrentar retos sociales, ambientales y urbanos, promoviendo entornos más seguros, accesibles y sostenibles para la población.

Al concluir la presentación, la regidora Gloria Mirazo de la Rosa reconoció el trabajo realizado por la Coordinación de Resiliencia y destacó que los resultados expuestos reflejan aportaciones positivas en distintas áreas del desarrollo municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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