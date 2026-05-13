Presenta CANACO Juárez la Feria Juárez 2026 con enfoque familiar y derrama económica regional

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El evento se realizará del 11 al 28 de junio con conciertos, juegos mecánicos y participación prioritaria de comercios locales

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (CANACO) presentó oficialmente la Feria Juárez 2026, evento que se desarrollará del 11 al 28 de junio y que busca recuperar una de las tradiciones de convivencia más representativas de la frontera.

Durante la presentación, el presidente de CANACO Juárez, Iván Antonio Pérez Ruiz, destacó que el proyecto surge como resultado de la colaboración entre empresarios, sociedad y distintos niveles de gobierno para fortalecer la economía local y recuperar espacios de convivencia familiar.

“Cuando comercio, sociedad y gobierno se involucran, es posible hacer muchísimas cosas”

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El dirigente empresarial reconoció el respaldo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar para concretar el regreso de la feria, que durante años dejó de realizarse en Ciudad Juárez.

Pérez Ruiz explicó que el objetivo principal es recuperar el arraigo histórico de la feria y posicionar nuevamente a Juárez como un punto de encuentro regional.

“Queremos que esta Feria CANACO Juárez retome ese arraigo”

El presidente de CANACO recordó que este tipo de celebraciones forman parte de la historia de la ciudad, desde eventos tradicionales como la Feria del Algodón y la Feria de San Lorenzo, hasta las exposiciones comerciales modernas.

La feria contará con zona gastronómica, área comercial, juegos mecánicos y espectáculos musicales en el Teatro del Pueblo. Los organizadores informaron que el acceso general tendrá un costo de 70 pesos y que el día inaugural será gratuito.

Además, anunciaron que habrá más de 20 juegos mecánicos incluidos con el boleto de entrada, así como zonas VIP y accesos preferenciales para conciertos.

Entre las atracciones destacadas mencionaron la rueda “Lions”, la montaña rusa “Crazy Mouse” y diversas áreas de entretenimiento familiar.

Los organizadores señalaron que se espera una asistencia de entre 300 mil y 400 mil personas durante las casi tres semanas del evento.

“Queremos que sea una fiesta no solamente de Juárez, sino de toda la región”

La CANACO informó que se dará prioridad a comerciantes y prestadores de servicios locales para la asignación de espacios comerciales antes de abrir la convocatoria a empresas nacionales.

Asimismo, anunciaron alianzas con centros comerciales y empresas transportistas locales para habilitar rutas especiales desde distintos puntos de la ciudad hacia las instalaciones de la feria.

El director general de CANACO Juárez, Fernando Ávila Ortega, indicó que el proyecto busca generar derrama económica para negocios locales, atraer visitantes de El Paso, Las Cruces y otras ciudades fronterizas, y fortalecer el sentido de identidad regional.

“Queremos que toda la riqueza que se produzca se quede en Juárez”

Los organizadores aseguraron que también habrá vigilancia sobre precios y consumo dentro del recinto para garantizar costos accesibles para las familias juarenses.

La presentación oficial contó además con la participación de representantes de empresas de entretenimiento, autoridades municipales y funcionarios de áreas de turismo y desarrollo económico.