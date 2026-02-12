Presenta ASF manuales para fortalecer seguimiento de auditorías

Publicidad - LB2 -

La institución busca homologar criterios y modernizar procesos mediante el sistema SISAR

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Manual Operativo del Sistema para el Seguimiento de Acciones y Recomendaciones (SISAR) y el Manual de Inducción al Proceso de Seguimiento, con el objetivo de fortalecer los mecanismos internos de fiscalización y consolidar un modelo más eficiente y transparente en el seguimiento de observaciones.

Durante el acto, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, destacó que el fortalecimiento del área de seguimiento ha sido uno de los avances institucionales más relevantes en los últimos años, particularmente en un entorno de ajustes presupuestarios y transformación tecnológica.

Colmenares subrayó que el área especializada, creada hace ocho años, ha evolucionado hacia procesos más productivos y útiles para el país, al sistematizar el conocimiento técnico y ponerlo a disposición tanto del personal de nuevo ingreso como de quienes ya forman parte de la institución.

“La capacitación técnica continua y de vanguardia permite a las personas servidoras públicas de la ASF responder a las demandas de la sociedad en materia de rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos”, señaló.

Por su parte, la titular de la Unidad General de Administración y de Capacitación, Marlen Morales Sánchez, enfatizó que el seguimiento no se limita a detectar irregularidades, sino que implica dar continuidad puntual, verificable y documentada a cada acción y recomendación hasta su conclusión.

Explicó que los manuales integran elementos técnicos, normativos y metodológicos para homologar criterios y fortalecer el uso de herramientas digitales, avanzando hacia un modelo de seguimiento orientado a resultados.

En su intervención, Alfonso Damián Peralta, Director General de Seguimiento “B”, indicó que la elaboración de ambos documentos responde a la creciente complejidad de los procesos de fiscalización. Precisó que el Manual Operativo del SISAR reúne de manera sistemática todas las funcionalidades del sistema, mientras que el Manual de Inducción facilitará la incorporación del personal de nuevo ingreso y reducirá tiempos de adaptación.

Durante el evento estuvieron presentes los auditores especiales de Seguimiento, Gasto Federalizado, Cumplimiento Financiero y Desempeño, así como el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y personal de la ASF.

Con esta presentación, la Auditoría Superior reafirmó su compromiso con la profesionalización del personal, la estandarización de procesos y el fortalecimiento del seguimiento como etapa clave para garantizar la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos.