Preparan evento “Culturas Urbanas FMS” en Juárez; esperan más de 35 mil asistentes

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Freestyle internacional llegará el 25 de abril con acceso gratuito en la Plaza de la Mexicanidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) avanza en la organización del evento “Culturas Urbanas FMS”, que se realizará el próximo 25 de abril en la Gran Plaza de la Mexicanidad, con una expectativa de asistencia superior a las 35 mil personas.

Durante sesión de la Comisión Edilicia de Juventud, el director del IMJ, Osvaldo Rivas, informó que se afinan los últimos detalles de este proyecto que busca impulsar la expresión artística y cultural de las juventudes, mediante actividades que se desarrollarán a lo largo de la semana.

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El programa contempla no solo el espectáculo principal, sino también dinámicas culturales, sociales y recreativas, con la participación de exponentes internacionales del freestyle.

Autoridades destacaron que el evento forma parte de una estrategia para fortalecer la oferta cultural dirigida a jóvenes y promover espacios de convivencia y expresión.

Entre los artistas confirmados se encuentran Asesino, Chuty, Marithea y Ballesté, así como otros representantes de la escena del freestyle provenientes de países como Colombia y España.

El evento será gratuito y contará con una inversión aproximada de 9.3 millones de pesos, aprobada por el Cabildo, como parte de las acciones para impulsar actividades de alto impacto en la ciudad.

Asimismo, se informó que no se permitirá la venta ni el ingreso de bebidas alcohólicas, con el fin de garantizar un ambiente familiar y seguro para los asistentes.

La regidora Luz Clara Cristo Sosa indicó que se espera la llegada de visitantes foráneos, lo que generará derrama económica en sectores como hotelería y servicios.

Las autoridades señalaron que este tipo de iniciativas buscan posicionar a Ciudad Juárez como un referente en eventos culturales urbanos de carácter internacional, además de fortalecer el tejido social y la identidad juvenil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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