Preparan convocatoria para reconocer trayectoria de vida de personas mayores en Ciudad Juárez

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El premio contempla un estímulo económico de 50 mil pesos para quien resulte seleccionado por sus aportaciones a la comunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las comisiones edilicias de Familia y Asistencia Social y de Atención a las Personas Mayores trabajan en la elaboración de una convocatoria para reconocer a mujeres y hombres mayores de 65 años cuya trayectoria haya contribuido de manera significativa al desarrollo de Ciudad Juárez.

La coordinadora de la Comisión de Familia y Asistencia Social, Sandra García Ramos, informó que durante una reunión conjunta se revisaron los lineamientos que permitirán postular a personas destacadas por sus aportaciones en distintos ámbitos de la vida comunitaria.

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El reconocimiento estará dirigido a personas mayores que hayan sobresalido en áreas como cultura, deporte, educación, desarrollo social o cualquier actividad que haya generado un impacto positivo en la ciudad, con el propósito de visibilizar su legado y contribución al fortalecimiento de la comunidad.

La regidora explicó que la iniciativa busca destacar historias de vida que representen un ejemplo para las nuevas generaciones y que reflejen el compromiso de quienes han participado activamente en la construcción de Ciudad Juárez.

“El objetivo es visibilizar y reconocer a quienes, a través de su trayectoria de vida, han contribuido al crecimiento y fortalecimiento de Ciudad Juárez”.

La convocatoria será publicada el próximo 15 de junio y un día después se ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer los requisitos, el procedimiento de inscripción y los mecanismos de recepción de documentos.

Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas a través de las oficinas de regidores o mediante los correos electrónicos que habilitarán las comisiones organizadoras para facilitar la participación ciudadana.

El reconocimiento incluirá un estímulo económico de 50 mil pesos, además de un homenaje público a la trayectoria y aportaciones de la persona seleccionada.

García Ramos recordó que en la edición anterior se registró una amplia participación de perfiles destacados, por lo que se espera una respuesta similar durante el presente año.

“Este programa representa una oportunidad para reconocer a quienes han dejado huella en Ciudad Juárez y cuya trayectoria constituye un ejemplo para las nuevas generaciones”.

La recepción de documentos concluirá el próximo 31 de julio, mientras que el jurado calificador analizará las propuestas el 6 de agosto para determinar a la persona acreedora del reconocimiento.

En la reunión participaron también las regidoras Mireya Porras Armendáriz y Dina Salgado Sotelo, así como personal de la Coordinación de Atención Ciudadana vinculado a programas de apoyo para personas mayores y grupos vulnerables.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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