Prepara Comisión de la Mujer actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Publicidad - LB2 -

Prevé Cabildo solemne, entrega de preseas y un foro sobre el papel de la mujer en la industria manufacturera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género inició los trabajos de organización para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, con una agenda que contempla actos institucionales, reconocimientos y espacios de reflexión.

Durante la sesión de la comisión, la regidora y coordinadora Martha Patricia Mendoza Rodríguez informó que dentro de las actividades programadas se encuentra la entrega de la Presea Kirá, así como la realización de una sesión solemne de Cabildo, la cual se desarrollará el domingo 8 de marzo a las 12:00 horas en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

“Se van a tener en la administración pública algunas actividades como la entrega de la Presea Kirá, así como una sesión de Cabildo el 8 de marzo”.

- Publicidad - HP1

Asimismo, señaló que el reconocimiento a la Mujer Ilustre se entregará el lunes 9 de marzo a las 11:00 de la mañana, en la Rotonda de las Mujeres Ilustres, como parte de los actos oficiales para visibilizar la aportación histórica de las mujeres en la comunidad.

La regidora precisó que las convocatorias correspondientes fueron emitidas en tiempo y forma y concluirán el 20 de febrero, ya que el 23 de febrero se realizará la dictaminación, proceso necesario para la elaboración de la presea y de la placa conmemorativa.

Dentro del programa también se contempla la realización de un foro el próximo 24 de marzo, en el que participará la académica e investigadora Martha Miker Palafox, quien abordará el papel de la mujer en el entorno laboral de la industria manufacturera, uno de los sectores clave de la economía local.

Mendoza Rodríguez indicó que existe la posibilidad de contar con la participación de la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, aunque su asistencia se encuentra aún en proceso de confirmación. Añadió que el Gobierno Federal está al tanto de las actividades impulsadas por la comisión, mismas que han sido bien recibidas y podrían replicarse en otras entidades.

En la sesión participaron también José Mauricio Padilla, coordinador de la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural; la regidora Gloria Mirazo de la Rosa y la directora de la Coordinación de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo González.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.