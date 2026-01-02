Planea IPACULT abrir al público el despacho presidencial de la antigua Presidencia Municipal

Publicidad - LB2 -

El proyecto busca convertir el inmueble histórico del Centro en un espacio museístico y de memoria política.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) proyecta abrir al público el despacho presidencial y la sala de Cabildo de la antigua Presidencia Municipal, con el objetivo de convertirlos en espacios museísticos que permitan a la ciudadanía acercarse a la historia política y administrativa de la ciudad.

El inmueble histórico se ubica en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Mariscal, en el corazón del Centro Histórico de Ciudad Juárez, y forma parte del patrimonio arquitectónico más representativo del municipio.

- Publicidad - HP1

La encargada del despacho de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la relevancia de abrir estos espacios a la comunidad, al considerar que representan un vínculo directo con el pasado institucional de la ciudad.

“Nuestro objetivo es que la antigua Presidencia Municipal deje de ser solo un edificio histórico y se convierta en un espacio vivo, donde las y los juarenses puedan reencontrarse con su historia, comprender su pasado político y fortalecer su identidad cultural”.

El proyecto contempla el rescate, preservación y difusión de la memoria histórica y política de Juárez, permitiendo que la ciudadanía conozca los lugares donde se tomaron decisiones clave para el desarrollo del municipio.

La sala de Cabildo conserva un acervo integrado por pinturas, mobiliario antiguo y fotografías de expresidentes municipales, entre los que destacan dos cuadros al óleo de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, así como una mesa original utilizada para las deliberaciones del Cabildo.

Asimismo, el recinto alberga alrededor de 76 fotografías de jefes políticos y presidentes municipales, que funcionan como un testimonio visual de las distintas etapas del gobierno local.

Por su parte, el despacho presidencial, decorado con madera roja, resguarda muebles originales de época, entre ellos el escritorio y la silla presidencial, esta última utilizada de manera continua entre 1942 y 1983, considerada una pieza emblemática del poder municipal juarense.

Con esta iniciativa, el IPACULT busca poner la cultura y el patrimonio histórico al alcance de la ciudadanía, además de fortalecer la memoria colectiva y revitalizar el valor histórico del Centro de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.