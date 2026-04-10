Piden regidores evitar desinformación sobre adeudo municipal con el SAT

Publicidad - LB2 -

Señalan que irregularidades fiscales corresponden a administraciones anteriores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Regidores del Ayuntamiento de Ciudad Juárez hicieron un llamado a los medios de comunicación para evitar la desinformación en torno al adeudo fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionado con ejercicios de administraciones pasadas.

La regidora María Dolores Adame, junto con el edil Antonio Domínguez, señaló que la situación corresponde a irregularidades registradas entre 2017 y 2021, periodo en el que se generaron inconsistencias en el manejo del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“El dinero no se descontó a empleados, por ende, no se reportó ni se pagó a la autoridad fiscal”.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con lo expuesto, el adeudo acumulado asciende a 354 millones de pesos, mientras que para el ejercicio 2021 se mantiene un pendiente de aproximadamente 114 millones de pesos.

Los regidores indicaron que estas irregularidades derivan de fallas administrativas previas, y que la actual administración ha optado por asumir el adeudo sin afectar a los trabajadores, además de gestionar mecanismos para su regularización.

Asimismo, se precisó que el convenio de pago con la autoridad fiscal responde a gestiones municipales, en cumplimiento de obligaciones ya establecidas.

En este contexto, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reiteró su disposición de comparecer ante el Congreso del Estado para aclarar el origen y manejo del adeudo, en atención a un exhorto legislativo.

Con estas declaraciones, integrantes del Cabildo buscan precisar el origen del problema fiscal y reducir la controversia pública, en un tema que ha generado debate político en la entidad.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.