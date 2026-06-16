Piden empresarios dar continuidad a proyectos estratégicos ante próxima licencia de Cruz Pérez Cuéllar

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El sector empresarial busca mantener coordinación con el Gobierno Municipal para evitar retrasos en obras e inversiones prioritarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Ante la licencia que solicitará el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en la sesión de Cabildo programada para este miércoles, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestaron la importancia de garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos que actualmente se desarrollan en Ciudad Juárez.

La eventual separación temporal del cargo abre la posibilidad de que el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, asuma de manera interina la conducción de la administración municipal, aunque la decisión deberá formalizarse conforme a los procedimientos legales correspondientes.

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En este contexto, el presidente del CCE, Fernando Suárez, señaló que el organismo empresarial mantendrá una comunicación permanente con las autoridades municipales para dar seguimiento a iniciativas consideradas prioritarias para el desarrollo de la ciudad.

“Este consejo tiene la obligación de mantener una relación cercana, sobre todo por todos los proyectos que están en proceso”, expresó.

El dirigente empresarial destacó que entre los temas de interés para el sector productivo se encuentran diversos proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo del Centro de Convenciones, considerado uno de los proyectos de mayor relevancia para la promoción económica y turística de la frontera.

Suárez subrayó que la coordinación entre el sector empresarial y las autoridades será fundamental para consolidar obras e iniciativas que impactan directamente en la competitividad, la movilidad y el crecimiento económico de Ciudad Juárez.

Asimismo, enfatizó que los cambios administrativos no deben representar obstáculos para la ejecución de proyectos ya encaminados, especialmente aquellos que involucran inversiones públicas y privadas de largo plazo.

“Siempre es importante darle continuidad”, afirmó.

La solicitud de licencia de Cruz Pérez Cuéllar ocurre en un contexto de intensa actividad política rumbo al proceso electoral de 2027, aunque hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente los alcances ni la duración de la separación del cargo.

Mientras se define el relevo temporal en la Presidencia Municipal, el sector empresarial reiteró su disposición de mantener una relación institucional con quien encabece la administración, con el objetivo de asegurar que los proyectos estratégicos continúen avanzando sin contratiempos.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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