Piden ambientalistas se busquen alternativas para construcción del Centro de Convenciones

“Nuestra inconformidad es que quieran dañar el Parque Central Oriente bajo el pretexto de que es por el bienestar de la ciudad”: manifestantes.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Vianey López, presidenta de Bioexperimenta AC, dijo que los ambientalistas de Ciudad Juárez no están en contra del desarrollo de nuestra frontera, y estableció que su inconformidad es el que se pretenda construir el Centro de Convenciones en el Parque Central Oriente, en deterioro de las pocas áreas de esparcimiento con la que cuentan los juarenses.

Este sábado, alrededor de cien personas se manifestaron sobre la avenida Tecnológico en contra del proyecto empresarial de construir en el Parque Central Oriente el Centro de Convenciones, petición que este lunes será llevada a la Secretaría de Bienestar por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“A ver, queremos dejar en claro que nosotros no estamos en contra de la construcción del Centro de Convenciones, ni de aquello que traiga desarrollo a la ciudad, como algunos lo dicen”, expuso.

“Estamos en contra de que algunos quieran aprovecharse del patrimonio de los juarenses para lograr sus objetivos bajo el pretexto de que es por el bienestar de la ciudad”.

Considero que hay espacios a los que se puede recurrir, incluso como punta de lanza para impulsar el desarrollo de otras áreas de la ciudad, como por ejemplo la zona del Kilómetro 20, a la salida de Juárez, o bien en Anapra.

Indicó que, incluso a lado del mismo Parque Central hay un espacio en donde se puede llevar a efecto la obra.

“Ahí hay un terreno bastante amplio que les puede servir”, dice mientras apunta con el índice al predio que se encuentra atrás del restaurante El Toro Bronco, por la misma avenida Tecnológico.

“Pero se me hace que, como lo tienen que comprar, pues no le entran, y se van a lo fácil y a lo que no les cueste”, abundó.

Indicó que esperarán la respuesta de la Secretaría de Bienestar, y dejó en claro que de continuar el interés de los empresarios de llevar a efecto la obra en este espacio público, no cejarán en su lucha.

De retirada descartó que su lucha este politizada, y negó la intervención de algún personaje.

