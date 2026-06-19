Pide Canaco intervención de Sheinbaum ante cobros de derechos de autor en la Feria Juárez

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Empresarios denuncian inspecciones y requerimientos de pago por parte de representantes de sociedades de gestión colectiva

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez, Iván Pérez, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los cobros y revisiones que, aseguró, realizan representantes de sociedades de gestión de derechos de autor durante el desarrollo de la Feria Juárez.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente empresarial afirmó que inspectores acudieron al recinto ferial para requerir pagos relacionados con el uso de obras musicales y otras licencias vinculadas a derechos de autor.

“Desde Canaco no estamos en contra de este derecho de los autores y compositores de poder recibir una cantidad por sus autorías. Sin embargo, lo que estamos en contra es de la manera tan GANSTERIL que lo están haciendo”.

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Pérez señaló que la inconformidad del sector empresarial no radica en el reconocimiento de los derechos de autor, sino en los mecanismos utilizados para realizar los cobros y las inspecciones a negocios y expositores.

El líder de Canaco aseguró que representantes del IMPI llegaron desde Monterrey para efectuar revisiones dentro de la Feria Juárez, lo que generó molestias entre comerciantes y participantes del evento.

Durante su mensaje, hizo un llamado directo a la titular del Ejecutivo federal para revisar los acuerdos que regulan este tipo de cobros y las facultades de las organizaciones encargadas de administrarlos.

“Presidenta, ayúdenos, ayúde a Los empresarios”.

Pérez sostuvo que existe preocupación entre integrantes del sector comercial por el impacto que estos requerimientos pueden tener sobre pequeños y medianos negocios que participan en eventos masivos o utilizan música como parte de sus actividades.

La Canaco adelantó que continuará buscando diálogo con las autoridades federales para revisar el tema, al considerar que es necesario encontrar mecanismos que permitan proteger los derechos de los creadores sin afectar la operación de los establecimientos comerciales.

Hasta el momento, la organización señalada por el dirigente empresarial no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por la cámara empresarial juarense.