Pide Andrea Chávez licencia al Senado para buscar gubernatura de Chihuahua

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La senadora de Morena se separa del cargo para enfocarse en el proceso interno rumbo a 2027

Ciudad de México (ADN/Staff) – La senadora de Morena, Andrea Chávez, solicitó licencia a su cargo legislativo con el objetivo de dedicarse de lleno a la búsqueda de la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

La legisladora anunció su decisión a través de redes sociales, donde confirmó su salida del Senado para enfocarse en el trabajo territorial dentro del estado, en el marco del proceso interno de su partido.

“Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua”

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La solicitud de licencia se da como parte de la definición anticipada de perfiles dentro de Morena, donde distintos actores han comenzado a posicionarse rumbo a la elección estatal de 2027.

Durante su despedida en el Senado, integrantes de la bancada morenista manifestaron respaldo a Chávez, quien en semanas previas ya había sido mencionada por liderazgos del partido como una de las aspirantes al gobierno estatal.

En su mensaje público, la senadora también hizo referencia a los gobiernos del PRI y PAN en Chihuahua, a los que atribuyó prácticas como corrupción y uso político de las instituciones, en línea con la narrativa de la Cuarta Transformación.

El movimiento de Chávez ocurre en paralelo a la actividad política de otros perfiles de Morena en la entidad, en un escenario donde el partido definirá su candidatura mediante encuestas internas.

En ese contexto, la ahora solicitante de licencia reiteró su intención de regresar al Senado una vez concluida esta etapa, al tiempo que llamó a fortalecer la organización territorial en Chihuahua.

La salida de la legisladora también ocurre en medio de cuestionamientos recientes, entre ellos señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña y otras controversias relacionadas con su actividad política, sin que hasta el momento exista una resolución oficial por parte de autoridades electorales.