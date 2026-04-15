Atiende JMAS hundimiento en Jardines del Aeropuerto en Ciudad Juárez

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Trabajos incluyen reposición de tubería sanitaria y se prevé concluir este mismo día.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) trabaja en la reparación de un hundimiento registrado en el cruce de las calles Aviación y Hangar, en el fraccionamiento Jardines del Aeropuerto.

La intervención es realizada por personal del departamento de alcantarillado, quienes llevan a cabo la reposición de aproximadamente 20 metros de tubería sanitaria, con el objetivo de restablecer el funcionamiento adecuado de la red.

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Para atender la contingencia, las cuadrillas utilizan maquinaria especializada como retroexcavadoras, equipos de inyección y succión, así como camiones de volteo, lo que permite agilizar las labores en la zona afectada.

De acuerdo con la dependencia, se contempla que los trabajos concluyan durante la tarde de este mismo miércoles, si las condiciones operativas se mantienen favorables.

La JMAS agradeció la comprensión de los vecinos del sector ante las molestias temporales, y reiteró su compromiso de mantener y mejorar la infraestructura hidráulica en beneficio de la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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