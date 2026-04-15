Reporta JMAS avance del 98% en construcción de Presa Filtro II en Ciudad Juárez

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La obra busca mitigar riesgos durante la temporada de lluvias y beneficiará a más de 38 mil personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que la construcción de la Presa Filtro II registra un avance del 98 por ciento, por lo que se prevé su conclusión durante el mes de mayo.

El director de Obra de la dependencia, César Triana, detalló que en los próximos días se realizará el colado de concreto en una de las estructuras clave, correspondiente al sistema de descarga del agua cuando la presa alcance su nivel máximo.

“Estamos con los detalles de la obra de control, que son dos tuberías ubicadas del lado derecho de la presa, que servirán como contención del agua”

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El funcionario explicó que estas estructuras permitirán regular el flujo del agua y evitar corrientes violentas, lo que representa un elemento fundamental para la protección de la población en zonas aledañas.

La Presa Filtro II contempla una inversión aproximada de 124 millones de pesos, con recursos aportados por el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

De acuerdo con la JMAS, esta infraestructura beneficiará de manera directa a más de 38 mil habitantes que residen en áreas consideradas de alto riesgo, particularmente durante la temporada de lluvias.

Con este proyecto, la dependencia busca fortalecer la infraestructura preventiva en la ciudad, anticipándose a posibles contingencias climáticas y reduciendo riesgos para la población juarense.

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