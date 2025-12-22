Pernoctan familias en el Parque DIF para asegurar lugar en entrega de Santa Bombero

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales llaman a evitar permanecer durante la noche y acudir el día del evento para reducir riesgos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Desde la noche del domingo, familias comenzaron a instalarse en el Parque DIF con el objetivo de apartar lugar para la tradicional entrega de juguetes del programa Santa Bombero, programada para el próximo miércoles 24 de diciembre, informó el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

El alcalde señaló que la situación resultó sorpresiva, ya que en años anteriores no se había registrado una afluencia tan anticipada de personas que decidieran permanecer en el sitio desde días previos al evento.

Pérez Cuéllar reconoció que, pese a los llamados oficiales para evitar pernoctar en el parque, se prevé que la concentración de personas continúe incrementándose conforme se acerque la fecha de la entrega.

El edil destacó que la recolección de juguetes ha sido positiva, y reiteró que todas las niñas y niños recibirán un obsequio, como ocurre cada año. Explicó que las largas filas suelen formarse principalmente por la expectativa de recibir bicicletas.

Asimismo, indicó que no se pronostican temperaturas extremadamente bajas, a diferencia de otros años, lo que disminuye los riesgos relacionados con el clima, aunque no elimina la recomendación de evitar pasar la noche al aire libre.

Por su parte, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, exhortó a la ciudadanía a no pernoctar en el lugar, aun cuando las condiciones climatológicas no sean severas, al considerar que lo más seguro es acudir directamente el día del evento.

No obstante, informó que las autoridades mantienen presencia y resguardo permanente en el parque, con el fin de proteger a las personas que han decidido permanecer en el sitio.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró el llamado a seguir las indicaciones oficiales, acudir con orden y precaución, y contribuir a que la entrega de juguetes de Santa Bombero se realice de manera segura y sin incidentes.

