Participan estudiantes de secundaria en recorrido histórico y cultural en el MAHCH

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Alumnos de la Secundaria Federal 22 conocieron el patrimonio regional mediante actividades educativas y creativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes de la Escuela Secundaria Federal 22 participaron en una jornada educativa en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), como parte del programa Grandes Exploradores del Museo, impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

La actividad tuvo como objetivo acercar a las nuevas generaciones al patrimonio histórico y cultural de la región mediante experiencias interactivas que combinan aprendizaje, observación y creatividad.

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Durante la visita, las y los alumnos realizaron un recorrido guiado por las salas permanentes del museo, donde conocieron aspectos relevantes de la historia regional a través de exposiciones dedicadas a Paquimé, el Entorno Natural, las Dunas de Samalayuca, los Petrograbados, la Jornada Mogollón, la Entrega de El Chamizal y el México Prehispánico.

Como parte de la experiencia, también visitaron los jardines del recinto, donde recibieron información sobre las réplicas de culturas mesoamericanas y la reproducción arquitectónica de Paquimé, una de las zonas arqueológicas más representativas del norte del país.

“Es importante que las nuevas generaciones conozcan y valoren su patrimonio cultural”.

La jornada concluyó con un taller de elaboración de máscaras, actividad diseñada para reforzar los conocimientos adquiridos durante el recorrido y fomentar la expresión creativa entre los participantes.

El programa Grandes Exploradores del Museo busca promover el interés de niñas, niños y adolescentes por la historia, el arte y la cultura, mediante actividades dinámicas que contribuyen al desarrollo de habilidades como la observación, la reflexión crítica y la creatividad.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que uno de los objetivos de la dependencia es fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y los espacios culturales de la ciudad, facilitando el acceso de los estudiantes a experiencias formativas complementarias.

“Estas experiencias complementan su formación académica y les permiten descubrir nuevas formas de aprendizaje a través de la cultura”.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, busca ampliar el acceso a la cultura entre la población estudiantil y fortalecer el conocimiento del patrimonio histórico que forma parte de la identidad de Ciudad Juárez y la región fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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