Participa Salud Municipal en capacitación sobre monitoreo de fentanilo en Chihuahua

Abordan protocolos de detección y vigilancia ante riesgo de infiltración en drogas de la frontera.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal participó en el taller de capacitación en el monitoreo de fentanilo en el estado de Chihuahua, encuentro encabezado por el comisionado estatal de Atención a las Adicciones y director del Instituto Chihuahuense de Salud Mental, Javier González Herrera.

La titular de la dependencia municipal, Daphne Santana Fernández, señaló que este tipo de espacios fortalecen la coordinación entre instancias estatales y municipales, así como la preparación del personal que atiende problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias.

Ciudad Juárez sea sede de este tipo de encuentros fortalece la coordinación interinstitucional y la capacitación del personal que atiende la salud en la región.

En la jornada participaron también autoridades sanitarias de otras entidades, entre ellas el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades del estado de Coahuila, además de personal del Centro de Salud Urbano B.

Durante el taller se analizaron protocolos de investigación para la detección de sustancias en el primer nivel de atención en adicciones, el funcionamiento del Sistema de Vigilancia de Sustancias Psicoactivas de la Frontera Norte y el uso de tiras reactivas para identificar presencia de opioides sintéticos.

Asimismo, se revisaron temas relacionados con el consumo de sustancias, sus efectos e interferencias en resultados de pruebas, así como las metas proyectadas para 2025 y 2026 en materia de prevención y vigilancia epidemiológica.

Autoridades estatales y municipales indicaron que, si bien el consumo de fentanilo en Chihuahua se mantiene en niveles controlados, la sustancia representa un riesgo significativo por su alta letalidad y su posible infiltración en drogas de consumo habitual en la zona fronteriza, lo que refuerza la necesidad de capacitación continua y monitoreo permanente para evitar una eventual crisis de salud pública.

