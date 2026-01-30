Otorga IPACULT becas de canto a participantes de la Cruzada por la Voz

Publicidad - LB2 -

Apoyos buscan fortalecer el desarrollo artístico de niñas, niños y adolescentes en espacios comunitarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), anunció el otorgamiento de becas para clases de canto a niñas, niños y adolescentes que participan en la Cruzada por la Voz, iniciativa impulsada desde los Centros Comunitarios para fomentar la expresión artística desde edades tempranas.

La Cruzada por la Voz, organizada por la Dirección General de Centros Comunitarios, reúne a participantes de distintas colonias que interpretan piezas vocales como parte de un ejercicio comunitario orientado a descubrir y fortalecer el talento musical juvenil.

Durante una de las jornadas, surgió el interés de uno de los participantes por acceder a formación vocal, lo que derivó en el compromiso del IPACULT de ampliar las oportunidades de capacitación artística para quienes forman parte de esta actividad.

La directora general del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de inquietudes evidencian la necesidad de abrir más espacios formativos para la niñez juarense, y reconoció el trabajo que se realiza desde los Centros Comunitarios en la detección y acompañamiento del talento local.

“Las niñas y los niños que participaron en la Cruzada por la Voz podrán acceder a becas para clases de canto, gracias a la coordinación entre el IPACULT y la Dirección General de Centros Comunitarios”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con la información proporcionada, estas becas forman parte de la estrategia municipal para garantizar el acceso a la cultura como un derecho, así como para fortalecer el desarrollo artístico y personal de la niñez y adolescencia en entornos comunitarios.

Con esta acción, el IPACULT reafirmó su papel como gestor de oportunidades culturales, en línea con la política del Gobierno Municipal de impulsar la formación artística y el ejercicio pleno de los derechos culturales en Ciudad Juárez.

