Ofrece Municipio descuentos en aperturas, renovaciones y rezagos para comerciantes

Los apoyos aplican durante enero, febrero y marzo, con rebajas de hasta 60% y cursos gratuitos para manejo de alimentos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial anunció descuentos en trámites de apertura, renovación y regularización de permisos para comerciantes de la ciudad, los cuales estarán vigentes durante lo que resta de enero, febrero y marzo del presente año.

El titular de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez, informó que los descuentos serán del 50% para el público en general y del 60% para adultos mayores, como parte de una estrategia para incentivar la formalidad y apoyar la economía de quienes dependen del comercio.

“Invitamos a las y los comerciantes en general para que aprovechen los descuentos del 50% para público en general, al igual que el 60% para adultos mayores”, señaló el funcionario.

Guevara Ramírez precisó que este esquema de apoyos responde a indicaciones del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de fortalecer uno de los sectores productivos más importantes de la ciudad y aliviar la carga económica de las familias juarenses.

Destacó que a diferencia de 2025, en esta ocasión los descuentos también aplicarán para trámites de apertura, lo que busca incentivar la regularización de nuevos negocios y ampliar el padrón de comerciantes formales en la ciudad.

En el caso de las renovaciones, los requisitos incluyen el permiso anterior, copia de la credencial de elector, CURP y comprobante de domicilio, documentación básica para mantener vigente la autorización municipal.

Asimismo, el director anunció que el curso gratuito de manejo de alimentos será obligatorio para comerciantes del giro gastronómico, tanto de mercados como informales, y se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, de 10:00 a 13:00 horas, en el Auditorio Cívico Benito Juárez.

“Se llevará a cabo de forma gratuita y será un requisito para obtener el permiso”, explicó.

Finalmente, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar exhortó a las y los comerciantes a aprovechar los descuentos y mantenerse al corriente, recordando que los trámites se realizan en la Dirección de Regulación Comercial, ubicada en la calle Mauricio Corredor número 467, en la colonia Centro, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

