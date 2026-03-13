Ofrece DIF Estatal servicios de rehabilitación física en el CRIF de Ciudad Juárez

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El centro brinda terapias especializadas y consultas médicas para personas que requieren atención física y terapéutica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, puso a disposición de la ciudadanía los servicios del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) en Ciudad Juárez, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas que requieren atención médica y terapéutica especializada.

En este centro se ofrecen servicios de electroterapia, mecanoterapia, hidroterapia, terapia de lenguaje y atención psicológica, además de consultas con médicos especialistas en rehabilitación para la valoración y seguimiento de los pacientes.

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El director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza, informó que en las instalaciones se realizan en promedio alrededor de 90 terapias diarias, lo que permite atender a pacientes con diversas necesidades de rehabilitación física.

El CRIF se ubica en la calle Fierro número 300, en la colonia Arroyo Colorado, donde también es posible tramitar certificados médicos y la credencial de discapacidad, documento que facilita el acceso a programas y apoyos destinados a este sector de la población.

Las autoridades estatales señalaron que los costos de los servicios son accesibles y menores a los de instituciones médicas privadas, ya que se determinan mediante un estudio socioeconómico aplicado a cada paciente.

Asimismo, se informó que la consulta inicial es gratuita, con el propósito de facilitar el acceso de la población a los servicios de rehabilitación.

El DIF Estatal también cuenta con Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) que acercan estos servicios a distintos sectores de la ciudad, actualmente con atención en la UBR de La Cuesta.

Además, se contempla la apertura de una nueva Unidad de Rehabilitación en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), con la finalidad de ampliar la cobertura de terapias para habitantes del sur de la ciudad.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al 656 629 33 00, extensión 55390 para recepción del CRIF o 55386 para el módulo de credenciales de discapacidad.

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