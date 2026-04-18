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Obtienen estudiantes del Cobach becas para estudiar en UTEP

Juárez / El Paso

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POR Redacción ADN / Agencias
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Reconocen desempeño académico de tres jóvenes de planteles en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Tres estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) obtuvieron becas para continuar sus estudios profesionales en la University of Texas at El Paso (UTEP), como reconocimiento a su desempeño académico.

Se trata de Monserrat Carmona, del Plantel 5, así como de Erick Flores y Bruno Avilez, ambos del Plantel 6. De acuerdo con la institución, Flores recibió una beca académica, mientras que Carmona y Avilez fueron apoyados por sus logros en excelencia y liderazgo.

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La entrega de los apoyos fue encabezada por la coordinadora del Cobach en la Zona Norte, Laura Robledo Vega, y por German López, director del Departamento de Reclutamiento de Estudiantes Internacionales de UTEP.

Se destacó el esfuerzo, dedicación y constancia de los estudiantes durante su formación académica.

Durante el evento también se resaltó la relación binacional entre Ciudad Juárez y El Paso, la cual facilita el acceso a oportunidades educativas internacionales para jóvenes de la región fronteriza.

Las ceremonias se realizaron en los planteles de origen de cada estudiante, con la presencia de familiares, docentes y compañeros, quienes acompañaron el reconocimiento a su trayectoria.

Este tipo de apoyos fortalece los vínculos educativos entre ambas ciudades, al tiempo que impulsa la continuidad académica de estudiantes destacados en instituciones de nivel superior en el extranjero.

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