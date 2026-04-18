Obtienen estudiantes del Cobach becas para estudiar en UTEP

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Reconocen desempeño académico de tres jóvenes de planteles en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Tres estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) obtuvieron becas para continuar sus estudios profesionales en la University of Texas at El Paso (UTEP), como reconocimiento a su desempeño académico.

Se trata de Monserrat Carmona, del Plantel 5, así como de Erick Flores y Bruno Avilez, ambos del Plantel 6. De acuerdo con la institución, Flores recibió una beca académica, mientras que Carmona y Avilez fueron apoyados por sus logros en excelencia y liderazgo.

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La entrega de los apoyos fue encabezada por la coordinadora del Cobach en la Zona Norte, Laura Robledo Vega, y por German López, director del Departamento de Reclutamiento de Estudiantes Internacionales de UTEP.

Se destacó el esfuerzo, dedicación y constancia de los estudiantes durante su formación académica.

Durante el evento también se resaltó la relación binacional entre Ciudad Juárez y El Paso, la cual facilita el acceso a oportunidades educativas internacionales para jóvenes de la región fronteriza.

Las ceremonias se realizaron en los planteles de origen de cada estudiante, con la presencia de familiares, docentes y compañeros, quienes acompañaron el reconocimiento a su trayectoria.

Este tipo de apoyos fortalece los vínculos educativos entre ambas ciudades, al tiempo que impulsa la continuidad académica de estudiantes destacados en instituciones de nivel superior en el extranjero.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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