Obras del Presupuesto Participativo iniciarán a la brevedad: Cruz Pérez Cuéllar

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih .- En la conferencia semanal que ofrece en el Museo de Arqueología e Historia del Chamizal, el alcalde detalló que este año se pretende iniciar a la brevedad con las obras, por lo que no descartan la colaboración de un despacho o del Instituto Municipal de Investigación y Planeación para la elaboración de los proyectos.

- Publicidad - HP1

“Yo le he dicho a Obras Públicas la posibilidad de contratar un despacho o inclusive hacer un convenio con el IMIP porque el atorón no está en el recurso, ese ya lo tenemos, está en los proyectos, la gente presenta sus obras, pero no un proyecto ejecutivo y mal haríamos en exigir eso porque sería muy costoso; ese es el mayor reto ahorita”, detalló.

Indicó que existe la posibilidad de un incremento presupuestal de 100 millones de pesos más por parte de la administración municipal, lo que pudiera permitir la creación de más proyectos, sin embargo, aún se está previendo la cantidad de propuestas a realizar por el tema presupuestal.

Dijo que este año en el proceso de participación se superaron retos importantes como fue el costo y viabilidad de algunas propuestas, así como la forma para emitir los votos que fue mucho más rápida y sencilla, además de que se espera que la ejecución de las obras sea más pronta.

El edil agradeció a la ciudadanía por su participación que llego a 43 mil 884 votantes y lo cual refrenda un compromiso del Gobierno Municipal para el cumplimiento de los proyectos ganadores.