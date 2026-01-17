Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 17, 2026 | 15:25
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Mejora Municipio imagen del parque 8 de Mayo en la colonia Melchor Ocampo

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Realizan labores de limpieza y rehabilitación para fortalecer el uso de espacios públicos.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Parque 8 de Mayo, ubicado en el cruce de las calles 21 de Marzo y Juan de la Barrera, en la colonia Melchor Ocampo, con el objetivo de ofrecer espacios públicos dignos y funcionales a la comunidad.

    Las labores incluyeron limpieza general, así como pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, acciones que permitieron renovar la imagen del parque y mejorar las condiciones de uso para niñas, niños, jóvenes y familias que acuden de manera regular al lugar.

    - Publicidad - HP1

    El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estos trabajos forman parte de un programa permanente de mantenimiento de parques y áreas verdes, orientado a conservar en buen estado los espacios de convivencia y recreación en distintos sectores de la ciudad.

    “Estas acciones buscan que las familias cuenten con espacios seguros y adecuados para la convivencia y el esparcimiento”, señaló el funcionario.

    Zamarrón Saldaña destacó que el mantenimiento constante de las áreas públicas también tiene como finalidad fomentar el uso responsable de las instalaciones, así como fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria.

    Finalmente, el director de Parques y Jardines hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar y preservar los espacios públicos, a fin de que continúen siendo lugares seguros, limpios y agradables para todas y todos los juarenses.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Orbe

    Ataque de Hamás deja a Biden en una crisis internacional y bajo críticas de republicanos

    El liderazgo de Biden será puesto a prueba por el potencial de mayor conflicto: apoyo inquebrantable a Israel y construir paz en Medio Oriente. #PazEnMedioOriente #Israel #Biden #Conflicto
    En la Salud

    Invitan a la Feria de Salud “Cuenta Conmigo” en Tenda Di Cristo

    Se ofrecerán afiliaciones a MediChihuahua, vacunación, consultas médicas, atención en salud mental y vacunación...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.