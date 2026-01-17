Mejora Municipio imagen del parque 8 de Mayo en la colonia Melchor Ocampo

Publicidad - LB2 -

Realizan labores de limpieza y rehabilitación para fortalecer el uso de espacios públicos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Parque 8 de Mayo, ubicado en el cruce de las calles 21 de Marzo y Juan de la Barrera, en la colonia Melchor Ocampo, con el objetivo de ofrecer espacios públicos dignos y funcionales a la comunidad.

Las labores incluyeron limpieza general, así como pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, acciones que permitieron renovar la imagen del parque y mejorar las condiciones de uso para niñas, niños, jóvenes y familias que acuden de manera regular al lugar.

- Publicidad - HP1

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estos trabajos forman parte de un programa permanente de mantenimiento de parques y áreas verdes, orientado a conservar en buen estado los espacios de convivencia y recreación en distintos sectores de la ciudad.

“Estas acciones buscan que las familias cuenten con espacios seguros y adecuados para la convivencia y el esparcimiento”, señaló el funcionario.

Zamarrón Saldaña destacó que el mantenimiento constante de las áreas públicas también tiene como finalidad fomentar el uso responsable de las instalaciones, así como fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria.

Finalmente, el director de Parques y Jardines hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar y preservar los espacios públicos, a fin de que continúen siendo lugares seguros, limpios y agradables para todas y todos los juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.