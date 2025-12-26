Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 26, 2025 | 13:11
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Maru Campos visita a pacientes y familias en el Hospital General de Ciudad Juárez en Navidad

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La gobernadora llevó un mensaje de ánimo, supervisó abasto de medicamentos y recorrió áreas recientemente renovadas del nosocomio.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, realizó este 25 de diciembre una visita al Hospital General de Ciudad Juárez, donde convivió con pacientes y sus familias que pasaron la Nochebuena internados, además de supervisar la atención médica y el abasto de medicamentos en una de las unidades hospitalarias más importantes de la frontera.

    Durante el recorrido, la mandataria escuchó de manera directa las historias y necesidades de pacientes en áreas como urgencias, postoperatoria, radiología, hemodiálisis y hospitalización, en un contexto marcado por la vulnerabilidad que enfrentan quienes atraviesan problemas de salud durante las fechas decembrinas.

    - Publicidad - HP1

    De manera particular, Campos convivió con tres jóvenes juarenses de 21, 25 y 26 años, quienes reciben tratamientos de quimioterapia a través del programa MediChihuahua, esquema que atiende a personas que no cuentan con seguridad social.

    “No se desesperen. Tenemos que luchar, porque no están solas, juntas luchamos para que la esperanza prevalezca ante la adversidad en esta Navidad”.

    Como parte de la visita, la gobernadora entregó regalos, electrodomésticos y apoyos alimentarios a pacientes y familiares, con el objetivo de brindar respaldo a quienes enfrentan la incertidumbre de cuidar a un ser querido hospitalizado.

    Acompañada por el secretario de Salud, Gilberto Baeza, supervisó el abasto de medicamentos e insumos médicos tanto en el almacén como en la farmacia del hospital, donde se reportó una suficiencia superior al 91 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal.

    “Estamos luchando por cosas buenas, que le funcionen a la gente. Mientras nos tengan a nosotros, todo va a estar bien”.

    Durante el recorrido, la mandataria revisó áreas de hospitalización, imagenología, terapia intensiva, trabajo social, consultorios y cirugía ambulatoria, espacios que fueron renovados en los últimos meses como parte del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en la ciudad.

    Campos también reconoció la labor del personal médico, administrativo y de apoyo, quienes continuaron brindando atención durante los festejos navideños, destacando su compromiso y vocación de servicio con la población juarense.

    De acuerdo con cifras oficiales, del 1 de enero al 25 de diciembre de 2025, el Hospital General de Ciudad Juárez otorgó 79 mil 823 consultas, de las cuales 30 mil 194 correspondieron a personas afiliadas a MediChihuahua, es decir, ciudadanos sin acceso a otro tipo de servicio médico.

    La gobernadora reiteró que la salud es una de las prioridades de su administración, especialmente en una ciudad con alta demanda de servicios médicos como Ciudad Juárez, y señaló que se continuará trabajando para reducir rezagos y ampliar la cobertura de atención.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Aprueba Plan Emergente 26 proyectos para Ocupación Temporal en la Región Parral

    Brindarán una ocupación a mil 191 personas trabajadoras de 11 municipios con una inversión...
    Plumas

    Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza

    El pasado 31 de diciembre de 2018, se hizo oficial el Decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Hacienda Urzúa...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.