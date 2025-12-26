Maru Campos visita a pacientes y familias en el Hospital General de Ciudad Juárez en Navidad

Publicidad - LB2 -

La gobernadora llevó un mensaje de ánimo, supervisó abasto de medicamentos y recorrió áreas recientemente renovadas del nosocomio.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, realizó este 25 de diciembre una visita al Hospital General de Ciudad Juárez, donde convivió con pacientes y sus familias que pasaron la Nochebuena internados, además de supervisar la atención médica y el abasto de medicamentos en una de las unidades hospitalarias más importantes de la frontera.

Durante el recorrido, la mandataria escuchó de manera directa las historias y necesidades de pacientes en áreas como urgencias, postoperatoria, radiología, hemodiálisis y hospitalización, en un contexto marcado por la vulnerabilidad que enfrentan quienes atraviesan problemas de salud durante las fechas decembrinas.

De manera particular, Campos convivió con tres jóvenes juarenses de 21, 25 y 26 años, quienes reciben tratamientos de quimioterapia a través del programa MediChihuahua, esquema que atiende a personas que no cuentan con seguridad social.

“No se desesperen. Tenemos que luchar, porque no están solas, juntas luchamos para que la esperanza prevalezca ante la adversidad en esta Navidad”.

Como parte de la visita, la gobernadora entregó regalos, electrodomésticos y apoyos alimentarios a pacientes y familiares, con el objetivo de brindar respaldo a quienes enfrentan la incertidumbre de cuidar a un ser querido hospitalizado.

Acompañada por el secretario de Salud, Gilberto Baeza, supervisó el abasto de medicamentos e insumos médicos tanto en el almacén como en la farmacia del hospital, donde se reportó una suficiencia superior al 91 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal.

“Estamos luchando por cosas buenas, que le funcionen a la gente. Mientras nos tengan a nosotros, todo va a estar bien”.

Durante el recorrido, la mandataria revisó áreas de hospitalización, imagenología, terapia intensiva, trabajo social, consultorios y cirugía ambulatoria, espacios que fueron renovados en los últimos meses como parte del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en la ciudad.

Campos también reconoció la labor del personal médico, administrativo y de apoyo, quienes continuaron brindando atención durante los festejos navideños, destacando su compromiso y vocación de servicio con la población juarense.

De acuerdo con cifras oficiales, del 1 de enero al 25 de diciembre de 2025, el Hospital General de Ciudad Juárez otorgó 79 mil 823 consultas, de las cuales 30 mil 194 correspondieron a personas afiliadas a MediChihuahua, es decir, ciudadanos sin acceso a otro tipo de servicio médico.

La gobernadora reiteró que la salud es una de las prioridades de su administración, especialmente en una ciudad con alta demanda de servicios médicos como Ciudad Juárez, y señaló que se continuará trabajando para reducir rezagos y ampliar la cobertura de atención.

