Mantiene Protección Civil alerta preventiva por posible lluvia este miércoles en Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades advierten probabilidad de precipitaciones ligeras a moderadas y llaman a mantenerse informados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil mantiene una alerta preventiva ante la posible presencia de lluvia ligera a moderada durante la tarde y noche de este miércoles 7 de enero en distintos puntos de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte emitido por la dependencia, a partir de las 15:23 horas se registró nubosidad de baja a moderada densidad, la cual se desplaza del suroeste hacia el noreste, condición que podría persistir durante las próximas horas sobre el territorio municipal.

- Publicidad - HP1

El pronóstico meteorológico indica que, de presentarse precipitaciones, estas tendrían una captación estimada de entre 1 y 5 milímetros, lo que corresponde a lluvia de intensidad ligera a moderada, sin que hasta el momento se prevean acumulados significativos.

Protección Civil señaló que solo en caso de desarrollarse tormentas podrían registrarse acumulaciones mayores, además de rachas de viento o posible caída de granizo, aunque subrayó que la probabilidad de este escenario es baja con base en los modelos actuales.

La dependencia informó que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas, a fin de detectar oportunamente cualquier cambio que pudiera representar un riesgo para la población o la movilidad en la ciudad.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial, evitar difundir rumores y tomar precauciones básicas ante cambios en el clima, especialmente al conducir o transitar por zonas susceptibles a encharcamientos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.