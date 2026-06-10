Mantiene Limpia operativo permanente para retirar basura y escombro de avenidas principales

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Las acciones forman parte de la Cruzada del Cambio y se realizan en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene labores permanentes de limpieza y mantenimiento en diversas vialidades de la ciudad como parte de la estrategia Cruzada del Cambio, enfocada en mejorar la imagen urbana y reforzar las condiciones de seguridad en espacios públicos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las cuadrillas trabajan desde el inicio de la semana en avenidas como De la Raza, Adolfo López Mateos, Carlos Amaya, Ponciano Arriaga, Valentín Fuentes y el bulevar Manuel Talamás Camandari, además de la Rafael Pérez Serna y el Paseo Triunfo de la República, donde se desarrollan acciones complementarias de mantenimiento.

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Las labores incluyen corte de hierba, retiro de llantas abandonadas, basura, tiliches y acumulaciones de escombro, así como trabajos de pintura en cordones y bordos para mejorar las condiciones visuales y funcionales de las vialidades.

“La Cruzada del Cambio tiene como objetivo mejorar la imagen urbana de Ciudad Juárez, partiendo de la limpieza y el orden en las avenidas principales, especialmente en camellones y banquetas laterales”.

El funcionario señaló que uno de los problemas recurrentes detectados por las cuadrillas es la acumulación de residuos arrojados desde vehículos, principalmente envases de bebidas y otros desechos que permanecen en camellones y áreas laterales de las avenidas.

Ante esta situación, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el mantenimiento de los espacios públicos y evitar prácticas que contribuyan a la generación de basura en la vía pública.

“Invitamos a los juarenses a trabajar juntos para conservar limpia nuestra ciudad. Si van en su vehículo, les pedimos que no arrojen basura por la ventana y que la conserven hasta encontrar un lugar adecuado para depositarla de manera responsable”.

La Dirección de Limpia destacó que la participación ciudadana es fundamental para conservar los resultados de estas intervenciones a largo plazo, especialmente en las zonas de mayor tránsito vehicular.

Solís Kanahan informó que la Cruzada del Cambio permanecerá activa hasta finales de año, con la participación de personal de la Dirección General de Servicios Públicos y empresas contratadas para reforzar las labores de mantenimiento urbano en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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