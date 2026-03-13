Mantiene Ecología Punto Limpio para recibir tiliches los sábados en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El centro de acopio recibe residuos especiales como electrónicos, llantas, aceite y medicamentos caducos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología informó que el Punto Limpio ubicado en sus oficinas sobre la avenida Heroico Colegio Militar, esquina con avenida Universidad, también brinda servicio los sábados, con el fin de facilitar a la ciudadanía la disposición adecuada de residuos especiales.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, señaló que el espacio opera los sábados de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, además de su horario habitual de lunes a viernes.

- Publicidad - HP1

El funcionario indicó que el programa ha tenido una buena respuesta por parte de la población, ya que permite concentrar distintos tipos de residuos en un solo lugar para su manejo adecuado.

En el Punto Limpio se reciben botellas de plástico y vidrio, llantas, basura electrónica, pilas, medicamentos caducos, aceite vegetal y de motor, así como pinturas y solventes, materiales que requieren un tratamiento especial para evitar daños al medio ambiente.

Díaz Gutiérrez explicó que personal de la dependencia se encuentra en el lugar para orientar a los ciudadanos sobre la correcta entrega de los residuos, con el objetivo de garantizar su adecuada clasificación.

El funcionario también exhortó a la ciudadanía a entregar los tiliches de manera ordenada, utilizando los contenedores destinados para cada tipo de material, como los depósitos para aceite, vidrio, medicamentos caducos y otros residuos que no corresponden a la basura doméstica común.

La Dirección de Ecología recordó que el Punto Limpio permanece disponible de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, como parte de las acciones para fomentar el manejo responsable de residuos en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.