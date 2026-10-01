Mantiene desborde del Río Bravo cerrado tramo del bulevar Juan Pablo II en Ciudad Juárez

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El agua alcanza niveles cercanos a un metro en algunos puntos y complica además el acceso a los cruces internacionales hacia El Paso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El desborde del Río Bravo mantiene cerrado a la circulación un tramo del bulevar Juan Pablo II, entre la avenida Hermanos Escobar y Rafael Pérez Serna, debido a la acumulación de agua registrada durante la noche del miércoles.

La afectación cubre prácticamente todo el cuerpo de circulación de oriente a poniente, por lo que elementos de Seguridad Vial mantienen un operativo para impedir el ingreso de vehículos a la zona con mayor riesgo.

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En algunos puntos, el nivel del agua se aproxima al metro de altura, condición que representa peligro para los automovilistas y que motivó el cierre preventivo de este sector de la vialidad.

Las unidades de Seguridad Vial permanecen desplegadas después del descenso del puente de Rafael Pérez Serna, donde los conductores son desviados hacia el carril de extrema izquierda para reducir la posibilidad de vehículos varados.

La contingencia también ha complicado el tránsito de quienes buscan dirigirse a los cruces internacionales con El Paso, Texas, por lo que las autoridades indicaron que los automovilistas deberán incorporarse a la fila por la parte posterior de la zona conocida como los campos Cherami.

Se recomendó evitar el área y utilizar rutas alternas mientras continúe el cierre, ya que las condiciones de la vialidad pueden modificarse conforme evolucione el flujo del agua.

El desbordamiento forma parte de las afectaciones generadas por las lluvias recientes en Ciudad Juárez, que han provocado acumulaciones importantes de agua en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades mantienen vigilancia en el sector y pidieron a los conductores atender las indicaciones de los agentes, evitar zonas inundadas y no intentar cruzar puntos donde no sea posible determinar la profundidad del agua.